Falschfahrer löst Unfall aus, wendet und türmt
Nach dem Zusammenstoß auf der A66 bei Hanau sucht die Polizei den noch unbekannten Autofahrer. Wer hat etwas beobachtet?
Hanau (dpa/lhe) - Ein Falschfahrer hat auf der Autobahn 66 bei Hanau einen Unfall verursacht und ist dann geflohen. Der Unbekannte war den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge am Donnerstag zwischen dem Hanauer Kreuz und der Ausfahrt Erlensee in der falschen Richtung auf der Autobahn unterwegs.
Ein 25 Jahre alter Autofahrer musste deshalb scharf bremsen. Der Fahrer hinter ihm konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass die beiden Wagen zusammenstießen. Verletzt wurde niemand. Der Falschfahrer habe daraufhin gewendet und sei «abgehauen», teilte die Polizei weiter mit. Sie sucht nun nach dem etwa 50 Jahre alten Mann und bittet Zeugen um Hinweise.