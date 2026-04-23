Volleyball-Bundesliga

«Familiäre Gründe»: Trainerwechsel beim Serienmeister

Plötzlicher Trainerwechsel bei den BR Volleys vor dem Halbfinal-Kracher: Im entscheidenden Playoff-Duell mit Friedrichshafen steht nicht Alexandre Leal an der Seitenlinie. Warum?

Alexandre Leal führt die BR Volleys nicht mehr durch die Playoffs. (Archivbild) Foto: Andreas Gora/dpa
Alexandre Leal führt die BR Volleys nicht mehr durch die Playoffs. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Bei Seriensieger BR Volleys kommt es mitten im Kampf um die zehnte deutsche Meisterschaft nacheinander zu einem überraschenden Trainerwechsel. «Aus dringenden familiären Gründen tritt der bisherige Headcoach Alexandre Leal mit sofortiger Wirkung von seiner Position zurück und damit übernimmt Markus Steuerwald für den weiteren Verlauf der Playoffs 2026», teilten die Berliner drei Tage vor dem entscheidenden dritten Halbfinal-Spiel gegen den VfB Friedrichshafen mit.

Leal ist seit 2023 beim deutschen Top-Club, zunächst als Co-Trainer unter Cheftrainer Joel Banks. Nach dessen Aus im Januar wurde der Brasilianer zum Chefcoach befördert. «Alexandre Leal hat aus persönlichen Gründen um die Möglichkeit gebeten, in seine Heimat zurückzukehren. In der sportlich brisanten Situation ist das bedauerlich, trotzdem entsprechen wir natürlich diesem Wunsch in seinem Interesse», sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand, der sich für Leals Arbeit bedankte.

Das Vertragsverhältnis mit Leal bleibe weiterhin bestehen, teilte der Hauptstadtclub mit. Der Südamerikaner könnte also wieder an die Seitenlinie der Berliner zurückkehren. Steuerwald war bislang Co-Trainer und wird in der kommenden Spielzeit Chefcoach beim Bundesliga-Konkurrenten Grizzlys Giesen.

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