Familienprügelei löst Polizeieinsatz aus
Mehrere Kinder zanken sich in Wangen. Aber das bleibt alles andere als harmlos - weil sich ihre Angehörigen einmischen. Und zwar mit Gewalt.
Wangen im Allgäu (dpa/lsw) - Erst streiten Kinder, dann prügeln sich die Erwachsenen: Ein Streit zwischen Familien in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) hat einen Polizeieinsatz ausgelöst.
Nach Erkenntnissen der Beamten hatte es zunächst Zank in einer Gruppe Kinder gegeben. Daraufhin sollen sich bis zu zwei Dutzend Familienangehörige eingemischt haben und in eine handfeste Auseinandersetzung geraten sein.
Laut Polizei verlagerte sich der Streit von einem Innenhof auf die Straße. Laut Zeugen soll es Schläge in Gesicht und Bauch gegeben haben, der genaue Ablauf ist einem Polizeisprecher zufolge aber noch unklar.
Beamte trennten die Kontrahenten. Verletzte gab es nicht, Rettungskräfte mussten nicht anrücken. Die Polizei ermittelt aber wegen des Anfangsverdachts der Körperverletzung.