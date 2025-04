Verdächtiges Paket löst Polizeieinsatz aus

Laupheim (dpa) - Ein verdächtiges Paket an Bord eines Zustellungsfahrzeugs im baden-württembergischen Laupheim hat einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Paketbote hatte das verdächtige Objekt bemerkt und den Notruf verständigt, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein angerücktes Entschärfer-Team untersuchte das rund 2,7 Kilogramm schwere Paket und stellte jedoch fest, dass es ungefährlich war: In dem Paket befand sich eine Holzkiste. Der Einsatz fand in einem Industriegebiet statt, weswegen umliegende Firmen geräumt werden mussten.