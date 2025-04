Rimbach: Einsatz der Feuerwehr war falscher Alarm 

Rimbach. Die Freiwillige Feuerwehr Rimbach ist am frühen Mittwochabend zu einem Gasgeruch in die Rimbacher Innenstadt ausgerückt. Vor Ort wurden diverse Gebäude, Garagen und Schuppen kontrolliert, wie die Feuerwehr Rimbach auf WN/OZ Nachfrage erläuterte. Das Gebiet wurde während der Kontrolle weiträumig abgesperrt, worüber sich zahlreiche Autofahrer in den Sozialen Medien wunderten. Da der anfänglich wahrgenommene Geruch nicht zugeordnet werden konnte und auch die Messgeräte keinerlei Ausschlag zeigten, wurde der Einsatz nach ungefähr einer Stunde ohne Ergebnis beendet. (bw)