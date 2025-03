Rimbach. Zu Verkehrsbehinderungen kam es am späten Freitagnachmittag in der Rimbacher Ortsdurchfahrt aufgrund eines defekten Traktors. Gegen 17 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr der Weschnitztaler Gemeinde aufgrund einer Ölspur auf der B 38 alarmiert. Als die Einsatzkräfte dort eintrafen, mussten sie feststellen, dass an einem Bulldog der Haupthydraulikschlauch geplatzt und das Motoröl auf einer Länge von gut 250 Metern auf die Fahrbahn ausgelaufen war und diese nicht nur verschmutzt, sondern auch rutschig gemacht hatte – das Öl war durch den Verkehr dort weiter verteilt worden, wie die Feuerwehr auf Facebook mitteilte.