Glücksspiel

Familienvater gewinnt über zwei Millionen im Lotto

Schon seit mehreren Tagen weiß der Frankfurter von seinem Glück, immer wieder überprüfte er die Zahlen.

Bei der Ziehung des Eurojackpots am 22. Mai wurde ein Frankfurter zum Millionär. (Symbolbild) Foto: Shireen Broszies/dpa
Bei der Ziehung des Eurojackpots am 22. Mai wurde ein Frankfurter zum Millionär. (Symbolbild)

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein anonymer Tipper aus Hessen, der beim Eurojackpot im Mai 2,35 Millionen Euro gewann, hat nun seinen Gewinn abgeholt. Es handle sich um einen Familienvater aus Frankfurt, teilte Lotto Hessen in Wiesbaden mit. 

Er habe bereits seit einigen Tagen von seinem Glück gewusst und immer wieder die Zahlen geprüft. Konkrete Pläne für den Millionengewinn habe der Mann bisher nicht. Er hatte die Zahlen für die Ziehung am 22. Mai ohne Kundenkarte anonym in einer Verkaufsstelle getippt.

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