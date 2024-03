Mittelhesse gewinnt rund 30,5 Millionen Euro im Lotto

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Mann aus Mittelhessen hat den Eurojackpot geknackt und rund 30,5 Millionen Euro gewonnen. Er habe bei der Ziehung der europäischen Lotterie am Freitag als einziger Tipper in den 19 teilnehmenden Nationen auf die 7 richtigen Zahlen gesetzt, teilte Lotto Hessen am Samstag mit. Es handele sich um den achthöchsten bisher in Hessen erzielten Gewinn sowie um den ersten hessischen Millionengewinn des Jahres. Lotto Hessen riet dem Mann, erst einmal tief durchzuatmen sowie einen kühlen Kopf und Stillschweigen zu bewahren.