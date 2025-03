Auf Viernheimer Eurojackpot-Gewinner wartet weiterhin ein Vermögen

Viernheim/Wiesbaden. Seit zwei Jahren sucht ein Lottogewinn über mehr als 300.000 Euro seinen neuen Besitzer. Wie Lotto Hessen jetzt in einer Pressemitteilung berichtet, traf ein anonym in Viernheim abgegebener Tippschein bei der Freitagsziehung am 10. März 2023 die zweithöchste Gewinnklasse der europäischen Lotterie Eurojackpot. Seitdem wurde der Gewinn in Höhe von 304.888,80 Euro noch nicht eingelöst - der bisher höchste nicht beanspruchte Gewinn in Hessen.