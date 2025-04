15,3 Millionen Euro: Lotto-Gewinner wird weiter gesucht

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Lottogewinn von über 15 Millionen Euro wartet in Hessen weiterhin auf seinen Gewinner oder seine Gewinnerin. Der Tippschein, der am 29. März im Hochtaunuskreis gespielt wurde, räumte den 6aus49-Jackpot ab, wie Lotto Hessen mitteilte. Bisher habe sich der oder die Glückliche jedoch nicht gemeldet. Der Tippschein mit den Gewinnzahlen 18, 25, 31, 39, 46, 47 und der Superzahl 6 war demnach anonym abgegeben worden, also ohne Kundenkarte.