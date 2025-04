Millionen-Gewinner beim Lotto noch unbekannt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach einem zweistelligen Millionengewinn beim Lotto ist die Gewinnerin oder der Gewinner weiter unbekannt. «Der Tippschein wurde am 29. März in einer Verkaufsstelle im Hochtaunuskreis anonym gespielt – also ohne Kundenkarte, was die Suche erschwert», teile Lotto Hessen in Wiesbaden mit. Bei einem Einsatz von 8,80 Euro seien vier Felder getippt worden. In einem seien die Gewinnzahlen 18, 25, 31, 39, 46, 47 und die Superzahl 6 richtig gewesen.