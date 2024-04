Mittelhesse gewinnt über drei Millionen Euro im Lotto

Wetzlar/Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Mann aus Mittelhessen hat beim Eurojackpot sechs richtige Zahlen getippt und damit über 3,44 Millionen Euro gewonnen. Das Geld werde dem Spieler aus dem Lahn-Dill-Kreis in der kommenden Woche auf das Konto überwiesen, teilte Lotto Hessen in Wiesbaden am Mittwoch mit. Er ist der zweite hessische Lottomillionär in diesem Jahr, Anfang März hatte ebenfalls ein Mittelhesse im Eurojackpot 30,5 Millionen Euro gewonnen. Im vergangenen Jahr waren 21 Hessen zum Lottomillionär geworden - so viele wie noch nie seit der Einführung des Euro.