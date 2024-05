684 hessische Lotto-Millionäre in 75 Jahren Hessen Lotto

Wiesbaden (dpa/lhe) - Seit 1949 haben die Hessen auf der Suche nach dem Glücksspiel-Geldregen mehr als 26,3 Milliarden Euro bei Lotto Hessen eingesetzt. Mehr als 12,9 Milliarden Euro wurden nach Unternehmensangaben wieder an die hessischen Tipper ausgeschüttet. 684 Hessen wurden seit 1949 Millionäre, davon 451 in D-Mark und 233 in Euro (Stand: 13.05.2024). Der bislang höchste Lotteriegewinn in Hessen von 90 Millionen Euro ging vor drei Jahren an einen Mann aus dem Rhein-Main-Gebiet, der im Alleingang die höchste Gewinnklasse der in 19 europäischen Nationen gespielten Lotterie Eurojackpot knackte.