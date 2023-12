Rund 2,35 Millionen Euro aus Eurojackpot gehen nach Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Kurz vor Jahresende geht ein weiterer Lotto-Millionengewinn nach Hessen. Ein im Main-Taunus-Kreis abgegebener Tippschein für die Eurojackpot-Ziehung vom 29. Dezember ist rund 2,35 Millionen Euro wert, wie Lotto Hessen am Samstag in Wiesbaden mitteilte. «Der noch unbekannte Tipper oder die Tipperin muss ihn nur noch einlösen.» Damit sei im Laufe des Jahres der 21. Lotto-Millionengewinn in Hessen erzielt worden - das seien so viele Gewinne wie noch nie seit Einführung des Euro gewesen.