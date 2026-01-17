Bild
Fußball-Bundesliga

Fan-Protest gegen Werders Sportchef: «Können damit umgehen»

Die Transfer-Panne über die genaue Zahl von Leihspielern verfolgt Werders Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz bis ins Stadion. Er wird Ziel von Fan-Spott.

Spott der Werder-Fans gegen Sportchef Clemens Fritz: «Fritz verleihen» Foto: ---/nordphoto GmbH/dpa
Spott der Werder-Fans gegen Sportchef Clemens Fritz: «Fritz verleihen»

Bremen (dpa) - Werder-Sportchef Clemens Fritz hat aktuell keinen guten Stand bei den Fans. Beim 3:3 der Bremer gegen Eintracht Frankfurt zum Rückrundenauftakt der Fußball-Bundesliga war der Sport-Geschäftsführer wegen seiner Fehleinschätzung bei der Regelung für Leihspieler Ziel des Spotts von Anhängern. Fans hatten ein Spruchband mit der Aufschrift «Fritz verleihen» im Weserstadion aufgehängt. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der Protest im Stadion war den Verantwortlichen nicht entgangen. «Ich habe das gesehen. Letztendlich muss man sagen, dass die Fans alles zeigen dürfen, was sie wollen, dass sie ihre freie Meinung haben dürfen», sagte der Leiter Profifußball Peter Niemeyer. «Von daher ist das okay. Wir können damit umgehen.»

Fritz: «Ziehe mir den Hut auf»

Fritz hatte vor wenigen Tagen eingeräumt, die Leih-Regeln der Deutschen Fußball-Liga (DFL) falsch eingeschätzt zu haben. «Es war ein internes Missverständnis. Das darf uns nicht passieren, da ziehe ich mir auch den Hut auf», sagte er vor dem Anpfiff gegen die Frankfurt dem Sender «Sky» erneut. «Wir haben das intern aufgearbeitet. Für uns ist wichtig, dass wir nach vorne gucken.» Niemeyer zog sich ebenfalls nicht aus der Verantwortung. «Das ist ganzheitlich zu sehen», betonte er. «Es ist in jedem Fall nicht nur einer.»

Eine angenehmere Aufgabe für Sportchef Clemens Fritz (M.) vor dem Spiel gegen Frankfurt: Die nachträgliche Verabschiedung von Ex-Werder-Torwart Michael Zetterer (l). Foto: dpa
Eine angenehmere Aufgabe für Sportchef Clemens Fritz (M.) vor dem Spiel gegen Frankfurt: Die nachträgliche Verabschiedung von Ex-Werder-Torwart Michael Zetterer (l).

Anfang November hatte Werder erklärt, dass er durch die bereits sechs getätigten Leihen keine weiteren Spieler mehr ausleihen dürfe. Das korrigierte der Club. Die DFL bezieht sich in den Regelungen allerdings darauf, dass höchstens sechs Spieler zeitgleich von anderen inländischen Clubs ausgeliehen werden dürfen. Dies bezieht sich nicht auf Transfers aus dem Ausland. 

Siebter Leihspieler trifft

Am vergangenen Sonntag hatten die Bremer als siebten Leihspieler den Angreifer Jovan Milosevic vom Liga-Konkurrenten VfB Stuttgart bis zum Saisonende verpflichtet. Bei seinem ersten Heim-Auftritt für die Bremer erzielte er auch gleich seinen ersten Treffer. Sein Tor gegen die Eintracht in der 80. Minute zum 3:2 reichte aber nicht zum Sieg. Am Ende blieb nur ein Punkt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Werders schwieriger Start ins Fußball-Jahr 2026
Fußball-Bundesliga

Werders schwieriger Start ins Fußball-Jahr 2026

Die Stimmung war schon besser bei Werder. Der Trend läuft gerade gegen die Bremer. Der Club droht in die Abstiegszone zu rutschen. Siege müssen her. Dazu muss sich etwas Entscheidendes ändern.

15.01.2026

Borré nicht im Werder-Kader gegen Hoffenheim
Bundesliga

Borré nicht im Werder-Kader gegen Hoffenheim

Rafael Borré bekommt wohl seinen vorzeitigen Wechsel zum brasilianischen Erstligisten Internacional Porto Alegre. Dort trifft der Kolumbianer auf weitere ehemalige Bundesliga-Profis.

02.03.2024

Stürmer Rafael Borré vor Wechsel nach Brasilien
Bundesliga

Stürmer Rafael Borré vor Wechsel nach Brasilien

Bleibt er noch ein halbes Jahr bei Werder - oder geht er noch in diesem Winter? Eintracht hat sich mit Porto Alegre über einen Wechsel von Angreifer Borré geeinigt. Bremen reagiert mit Unverständnis.

17.01.2024

Bundesliga

Bleibt Borré? Werder «mit einem Auge auf dem Stürmer-Markt»

Der Angreifer war erst zu Saisonbeginn per Leihe nach Bremen gekommen. Jetzt könnte er schon wieder wechseln. Werders Clemens Fritz will den Kolumbianer halten, hat aber auch andere Ideen.

02.01.2024

Medienberichte

Brasilianischer Club an Werder-Leihe Borré interessiert

Eigentlich ist Rafael Borré noch bis Saisonende von Frankfurt an Bremen verliehen. Doch die Berater des Offensivmanns sollen bei den Vereinen das Interesse eines anderen Clubs hinterlegt haben.

31.12.2023