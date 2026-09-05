Fans feiern VfB-Ersatzkeeper Bredlow - «Total verdient»

Stuttgart (dpa/lsw) - Vier unterschiedliche Torschützen sicherten dem VfB Stuttgart den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga. Doch die Fans der Schwaben feierten nach dem 4:1 gegen den 1. FC Köln keinen von ihnen, sondern Torhüter Fabian Bredlow. Mit Sprechchören zollten die Anhänger dem 31-Jährigen nach dem Schlusspfiff Respekt. Bredlow trat aus der Reihe der feiernden VfB-Profis hervor - und durfte sich über den Sonderapplaus freuen.

«Das tut ihm sicher gut, das hat er auch total verdient», sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. «Wir wissen, was wir an Fabi haben, das weiß ich, seit ich hier bin.»

Seit Jahren ist Bredlow ein geschätzter Stellvertreter bei den Schwaben. Seit diesem Sommer aber steht er wegen der Oberschenkelverletzung des als Nummer eins vorgesehenen Keepers Dennis Seimen besonders im Fokus - und überzeugt. Mit der Entscheidung, trotz des Seimen-Ausfalls keinen Ersatz zu verpflichten, lagen die Verantwortlichen der Stuttgarter offenbar richtig.

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Gegen die Kölner bewahrte Bredlow den VfB zu Beginn der zweiten Hälfte vor dem drohenden Ausgleich. Bilal El Khannouss hatte die Gastgeber in der ersten Halbzeit in Führung gebracht. Grischa Prömel, Ermedin Demirovic und Josha Vagnoman sorgten mit ihren Toren für die Entscheidung.

Sportvorstand Wohlgemuth lobt Umgang mit Diskussionen

Mit den in der Sommerpause aufgekommen öffentlichen Diskussionen darüber, einen Ersatz für Seimen zu verpflichten, sei Bredlow «lautlos und professionell» umgegangen, lobte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Der Routinier sei zu einem Spieler gereift, der in den vergangenen beiden Spielen gezeigt habe, dass er in die erste Elf gehöre. Vor einer Woche hatte Bredlow bei der 1:5-Auswärtsklatsche gegen den FC Bayern München im Bundesliga-Eröffnungsspiel eine noch höhere Niederlage verhindert.

«Wir haben immer gesagt, dass es überhaupt nicht um die Qualitäten von Fabi geht, es geht eher um die Quantität», berichtete Hoeneß. Problematisch könnte es werden, wenn sich auch Bredlow verletzen sollte. «Ansonsten haben wir uns nicht wirklich intensiv damit beschäftigt, dort noch was zu machen.»

Foto: Tom Weller/dpa VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hat in Fabian Bredlow einen zuverlässigen Ersatztorwart.