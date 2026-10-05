Fanta 4 verlängern ihre Abschiedstour

Berlin (dpa) - Rund zwei Monate vor dem Start ihrer Abschiedstournee «Der letzte Bus» haben die Fantastischen Vier weitere Konzerte für das Jahr 2028 angekündigt. «Die "Final Shows" 2028 werden natürlich sehr emotionale Highlights. Auf jeden Fall für uns und hoffentlich auch für die Menschen, die uns all die Jahre begleitet haben oder einfach diese letzte Chance wahrnehmen!», sagte Sänger Michi Beck.

Das Hip-Hop-Quartett will im Sommer 2028 acht Konzerte spielen, unter anderem in Berlin, Hamburg und Köln. Der erste Auftritt soll am 9. Juni in Rostock stattfinden. Der Vorverkauf für die «Final Shows» startet nach Angaben der Band am Mittwoch. Die Abschiedstour «Der letzte Bus» beginnt am 16. Dezember in Riesa. Über 500.000 Fans hätten sich bereits Tickets für die vielerorts schon ausverkauften Konzerte 2026 und 2027 gesichert.

Gruppe feiert 40-jähriges Bandjubiläum

Die aus Stuttgart stammende Gruppe feierte in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bandjubiläum. Mit mehr als acht Millionen verkauften Tonträgern, elf Studioalben, sieben Live-Alben, mehr als 1.000 Konzerten und etlichen Auszeichnungen gelten Die Fantastischen Vier als Wegbereiter des deutschen Hip-Hop. Zuletzt brachten Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon mit «Long Player» ihr elftes Studioalbum heraus.

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