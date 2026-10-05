Neue Termine 2028

Fanta 4 verlängern ihre Abschiedstour

Unter dem Titel «Der letzte Bus» gehen die Fantastischen Vier ab Dezember zum letzten Mal auf Tour. Nun kündigte Deutschlands bekanntestes Hip-Hop-Quartett weitere «Final Shows» an.

Die Fantastischen Vier traten am Wochenende bei den zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit auf. Foto: Sina Schuldt/dpa
Die Fantastischen Vier traten am Wochenende bei den zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit auf.

Berlin (dpa) - Rund zwei Monate vor dem Start ihrer Abschiedstournee «Der letzte Bus» haben die Fantastischen Vier weitere Konzerte für das Jahr 2028 angekündigt. «Die "Final Shows" 2028 werden natürlich sehr emotionale Highlights. Auf jeden Fall für uns und hoffentlich auch für die Menschen, die uns all die Jahre begleitet haben oder einfach diese letzte Chance wahrnehmen!», sagte Sänger Michi Beck.

Das Hip-Hop-Quartett will im Sommer 2028 acht Konzerte spielen, unter anderem in Berlin, Hamburg und Köln. Der erste Auftritt soll am 9. Juni in Rostock stattfinden. Der Vorverkauf für die «Final Shows» startet nach Angaben der Band am Mittwoch. Die Abschiedstour «Der letzte Bus» beginnt am 16. Dezember in Riesa. Über 500.000 Fans hätten sich bereits Tickets für die vielerorts schon ausverkauften Konzerte 2026 und 2027 gesichert.

Gruppe feiert 40-jähriges Bandjubiläum

Die aus Stuttgart stammende Gruppe feierte in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bandjubiläum. Mit mehr als acht Millionen verkauften Tonträgern, elf Studioalben, sieben Live-Alben, mehr als 1.000 Konzerten und etlichen Auszeichnungen gelten Die Fantastischen Vier als Wegbereiter des deutschen Hip-Hop. Zuletzt brachten Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon mit «Long Player» ihr elftes Studioalbum heraus.

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Die «Fantas» gibt es seit 1986. Im Herbst 1992 wurden sie mit ihrem ersten Hit «Die da» über Nacht berühmt. In den Jahren nach ihrem kommerziellen Schnellstart legten sie die knallbunten Klamotten ab und schafften weitere Hits, wie «Tag am Meer» und «Sie ist weg». 1999 erschien das gefeierte Nummer-1-Album «4:99» mit dem Hit «MfG - Mit freundlichen Grüßen».

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