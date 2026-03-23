Letzte Tour der Fanta 4: Hier wird es Zusatzkonzerte geben

Stuttgart (dpa) - Die Fantastischen Vier kosten ihren Abschied ordentlich aus und bieten auf ihrer angekündigten letzten Tour angesichts zahlreicher ausverkaufter Shows weitere Sommerkonzerte an. Für die ersten Termine der Tour über die Open-Air-Locations seien die Karten enorm schnell verkauft worden, teilte der Veranstalter Semmel Concerts in Berlin mit. Deshalb lege die Band mit neun weiteren Terminen nach - «damit niemand leer ausgeht», wie es Fanta Vier-Sänger Michi Beck formuliert.

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Alle Haltestellen anfahren

Vor den Sommerkonzerten 2027 gibt es eine Arenatour, die Mitte Dezember diesen Jahres losgeht und bislang bis Februar 2027 geplant ist. Die Open-Air-Saison startet Mitte Juni nächsten Jahres.

Neben den bekannten Terminen folgen nach Zusatzterminen Ende Februar 2027 in der Wiener Stadthalle und der Freilichtbühne Loreley nun weitere Open-Air-Stationen in Tannenhausen/Aurich, Luxemburg und Konstanz, Dortmund, Rosenheim und Neu-Ulm, Lingen, Heilbronn und St. Wendel.

Auf seiner letzten langen Tour unter dem Titel «Der letzte Bus» will das einst in Stuttgart gegründete Quartett mindestens 18 Monate unterwegs sein und «möglichst an allen Haltestellen Station machen, die die Band schon einmal besucht hat». Unklar bleibt, ob die Gruppe nach dem Finale für gemeinsame Tourneen wieder bei einzelnen Konzerten auftritt oder ein Album produziert.

Wegbereiter des deutschen Sprechgesangs

Mit mehr als acht Millionen verkauften Tonträgern, elf Studioalben, sieben Live-Alben, mehr als 1.000 Konzerten und etlichen Auszeichnungen gelten Die Fantastischen Vier als Wegbereiter des deutschen Hip-Hop. Zuletzt brachten die gebürtigen Stuttgarter Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon mit «Long Player» ihr elftes Studioalbum heraus.