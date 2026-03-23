Abschiedstournee

Letzte Tour der Fanta 4: Hier wird es Zusatzkonzerte geben

Dutzende Konzerte und jetzt noch neun Zusatztermine: Die Fantastischen Vier wollen auf ihrer letzten Tour möglichst viele Fans mitnehmen. Deshalb treten sie öfter auf als geplant.

Auf seiner letzten langen Tour will das Quartett mindestens 18 Monate unterwegs sein. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa
Auf seiner letzten langen Tour will das Quartett mindestens 18 Monate unterwegs sein. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Die Fantastischen Vier kosten ihren Abschied ordentlich aus und bieten auf ihrer angekündigten letzten Tour angesichts zahlreicher ausverkaufter Shows weitere Sommerkonzerte an. Für die ersten Termine der Tour über die Open-Air-Locations seien die Karten enorm schnell verkauft worden, teilte der Veranstalter Semmel Concerts in Berlin mit. Deshalb lege die Band mit neun weiteren Terminen nach - «damit niemand leer ausgeht», wie es Fanta Vier-Sänger Michi Beck formuliert. 

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Alle Haltestellen anfahren

Vor den Sommerkonzerten 2027 gibt es eine Arenatour, die Mitte Dezember diesen Jahres losgeht und bislang bis Februar 2027 geplant ist. Die Open-Air-Saison startet Mitte Juni nächsten Jahres.

Neben den bekannten Terminen folgen nach Zusatzterminen Ende Februar 2027 in der Wiener Stadthalle und der Freilichtbühne Loreley nun weitere Open-Air-Stationen in Tannenhausen/Aurich, Luxemburg und Konstanz, Dortmund, Rosenheim und Neu-Ulm, Lingen, Heilbronn und St. Wendel.

Auf seiner letzten langen Tour unter dem Titel «Der letzte Bus» will das einst in Stuttgart gegründete Quartett mindestens 18 Monate unterwegs sein und «möglichst an allen Haltestellen Station machen, die die Band schon einmal besucht hat». Unklar bleibt, ob die Gruppe nach dem Finale für gemeinsame Tourneen wieder bei einzelnen Konzerten auftritt oder ein Album produziert. 

Wegbereiter des deutschen Sprechgesangs

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Mit mehr als acht Millionen verkauften Tonträgern, elf Studioalben, sieben Live-Alben, mehr als 1.000 Konzerten und etlichen Auszeichnungen gelten Die Fantastischen Vier als Wegbereiter des deutschen Hip-Hop. Zuletzt brachten die gebürtigen Stuttgarter Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon mit «Long Player» ihr elftes Studioalbum heraus. 

Die «Fantas» gibt es seit 1986. Im Herbst 1992 wurden sie mit ihrem ersten Hit «Die da» über Nacht berühmt. In den Jahren nach ihrem kommerziellen Schnellstart legten sie die knallbunten Klamotten ab und schafften weitere Hits, wie «Tag am Meer» und «Sie ist weg». 1999 erschien das gefeierte Nummer-1-Album «4:99» mit dem Hit «MfG - Mit freundlichen Grüßen».

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