Aerosmith macht Schluss mit Tourneen

Die 1970 in Boston gegründete Band hatte bereits im vergangenen Jahr ihre Abschiedstournee in Nordamerika gestartet, dann aber wegen Tylers Stimmbandverletzung unterbrochen. Der Sänger hatte sie sich während einer Show zugezogen. Seither habe er daran gearbeitet, seine Stimme wieder dahin zu bringen, wo sie vor seiner Verletzung gewesen sei, teilte die Band weiter mit.

Aerosmith hatte vor allem in den 80er und 90er Jahren mit Songs wie «I Don't Wanna Miss A Thing», «Crazy», «Livin' On The Edge», «Amazing» oder «Janie's Got A Gun» weltweit Erfolg. «Wir sind unbeschreiblich dankbar für jeden, der mit uns ein letztes Mal auf Tour gehen wollte», schrieb die Band weiter. «Ein letztes Dankeschön an euch - die besten Fans auf dem Planeten Erde. Spielt unsere Musik laut, jetzt und für immer.»