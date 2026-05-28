Vandalismus

«Fantastische Wesen»: Einhorn vor Museum geköpft

Nächtlicher Angriff auf ein Fabelwesen: Wer hat dem Einhorn vor dem Museum den Kopf abgesägt? Die Polizei ermittelt.

Zeugen gesucht - wer hat sich an dem Einhorn zu schaffen gemacht? Foto: --/Wolfgang-Bonhage Museum Korbach/dpa
Zeugen gesucht - wer hat sich an dem Einhorn zu schaffen gemacht?

Korbach (dpa) - Schreck in Korbach - ein Einhorn wurde geköpft. Die rund zwei Meter hohe Figur habe seit März als Blickfang vor dem Museum gestanden, um auf die Ausstellung «Fantastische Wesen: Zauber der Mythen und Sagen» aufmerksam zu machen, sagte der Leiter des Wolfgang-Bonhage-Museums, Arnulf Scriba. Es habe sich um das beliebteste Fotomotiv in der Stadt gehandelt, zudem hätten immer wieder Kinder den Schweif des Fabelwesens eingeflochten. 

In der Nacht zum Samstag wurde dem Einhorn von bislang unbekannten Tätern der Kopf mit einer Säge abgetrennt. Bislang hätten sich keine Zeugen gemeldet, sagte ein Polizeisprecher in Korbach. Es sei Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Diebstahls erstattet worden. 

Kopfloses Einhorn bleibt

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Bei der mit weißem Kunstfell versehenen Hartschaum-Figur handelt es sich laut Scriba um die Leihgabe einer Firma. Insgesamt habe die Figur einen Wert von etwa 7.000 Euro. Das Einhorn soll bis zum Ausstellungsende am 14. Juni vor dem Museum stehen bleiben, zur Erklärung für den fehlenden Kopf wurde ein entsprechendes Schild angebracht. Ob die Figur einen neuen Kopf bekommen kann, muss noch geprüft werden. Zuvor hatten mehrere Medien über den Vorfall berichtet.

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