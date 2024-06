Fanzone Frankfurt wegen Gewitters geräumt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Fanzone in Frankfurt am Main ist am Mittwoch wegen eines heftigen Unwetters gesperrt worden. Vor Beginn des Gewitters habe man den Bereich am Mainufer in der Halbzeit der Spiele der Fußball-EM geräumt, sagte ein Sprecher der Frankfurter Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Zu dieser Zeit fanden die Partien zwischen der Slowakei und Rumänien (1:1) sowie Belgien und der Ukraine (0:0) statt.