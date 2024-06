Veranstalter wollen Fanzone in Frankfurt verbessern

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach dem großen Gedränge zum Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft soll es beim Public Viewing in Frankfurt künftig besser laufen. Vor dem zweiten Spiel der deutschen Mannschaft an diesem Mittwoch in Stuttgart gegen Ungarn kündigten die Veranstalter auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur unter anderem einen Sicherheitskorridor für Rettungs- und Einsatzkräfte an.