Fanzone startet: Public Viewing zum Eröffnungsspiel

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Spektakel kann beginnen: Ab Freitag startet am Frankfurter Mainufer die einmonatige Fanparty zur Fußball-Europameisterschaft der Männer.

Am Mittag (13.00 Uhr) öffnet die Fanzone ihre Tore. Auf rund 1,4 Kilometern stehen den 30.000 möglichen Besuchern zehn Leinwände und ein schwimmender «Big Screen» zur Verfügung. Am Abend wird dann zum Public Viewing geladen: Um 21.00 Uhr ist Anstoß in München für das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland. Das Wetter ist hingegen noch nicht Sommermärchen-tauglich: Die Temperaturen erreichen am Tag maximal 19 bis 21 Grad, in der Nacht zum Samstag minimal 9 bis 14 Grad.

Auf der Fanzone werden alle 51 Spiele der EM übertragen. Besonders an den fünf Spieltagen in Frankfurt wird mit vielen internationalen Besuchern gerechnet. Die größten Fangruppen erwartet die Polizei aus England und der Schweiz. An spielfreien Tagen sind auf der Fanzone Konzerte, Comedy-Shows und ein schwimmendes Fußballfeld auf dem Main geplant. Der Eintritt ist frei. Die gesamte Fanzone wurde am Donnerstag zur Waffenverbotszone erklärt. Zudem ist der Konsum von Cannabis dort nicht erlaubt.