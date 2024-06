Frankfurt stimmt sich mit Lichtshow auf Fußball-EM ein

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Laser, Licht und Gänsehautmomente im Frankfurter Nachthimmel: Farbenfroh hat sich die Stadt Frankfurt auf die Fußball-Europameisterschaft eingestimmt. Bei einer Lichtershow am Main wurde die östliche Seite der Flößerbrücke am Mittwochabend in den Farben der 24 teilnehmenden Ländern gehüllt. Originaltöne aus der EM-Historie und Musikeinlagen untermalten das rund 25 Minuten lange Spektakel. Auch die Fußball-Hymne schlechthin, «You'll Never Walk Alone», durfte nicht fehlen und wurde in mehreren Versionen abgespielt und live von der Frankfurter Sängerin Julie Kuhl gesungen. Bevor die EM am Freitag mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland richtig losgeht, verfolgten tausende Menschen an beiden Seiten des Mainufers die Show in Frankfurt hautnah.