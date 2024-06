Lichtshow zum Start der Fußball-EM in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit einer Show am Main läutet Frankfurt am Mittwoch die Fußball-Europameisterschaft ein. Dabei wird die östliche Seite der Flößerbrücke in den Farben der 24 teilnehmenden Ländern verhüllt. Dazu kommen eine gigantische Lichtshow, Musikeinlagen inklusive Abwandlungen der Fußball-Hymne «You'll Never Walk Alone» sowie Originaltöne aus der EM-Historie.