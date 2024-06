Landtag debattiert über Fußball-Europameisterschaft

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Hessischen Landtag wird bei der Plenarsitzung am Mittwoch in Wiesbaden unter anderem die aktuelle Fußball-Europameisterschaft Thema. Die Euro 2024 sei mehr als nur ein Fußballturnier im eigenen Land, heißt es in einem Antrag der schwarz-roten Regierungsfraktionen. Das Turnier biete die Chance auf positive Effekte für den Breitensport, den Behindertensport sowie den Schulsport. Für Gewalt auf und neben dem Fußballfeld sowie für Diskriminierung sei dagegen kein Platz.