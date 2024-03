Wie lassen sich mehr Erzieher finden? Landtag debattiert

Wiesbaden (dpa/lhe) - In vielen Kindergärten in Hessen klaffen Personallücken. Wie können mehr Erzieherinnen und Erzieher gefunden werden? Darüber diskutiert der Landtag in Wiesbaden in seiner Plenarsitzung an diesem Mittwoch (9.00 Uhr) auf Initiative der SPD. Laut Antragstext plant die neue schwarz-rote Landesregierung, die praxisintegrierte, vergütete Erzieherausbildung weiter auszubauen. Die Zahl der geförderten Ausbildungsplätze soll um 600 auf 1000 angehoben werden. Damit will Schwarz-Rot letztlich die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern.