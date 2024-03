Opposition kritisiert Zuschnitt von Ministerien

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die neue schwarz-rote Landesregierung in Hessen hat wegen des Zuschnitts der Ministerien Kritik aus den Reihen der Landtags-Opposition kassiert. Bei der Regierungsbildung sei «aus dem Vollen geschöpft» worden, sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Mathias Wagner am Mittwoch im Parlament in Wiesbaden. Es gebe zwei neue Ministerien, vier neue Staatssekretärsposten und zahlreiche damit verbundene neue Stellen. «Die neue Landesregierung wollte Bürokratie abbauen. Sie tut das genaue Gegenteil», sagte Wagner. «Die Kosten für diese aufgeblähte Landesregierung werden in die Millionen gehen.»