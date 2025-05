Grüne: Erzieherausbildung sollte kostenfrei und kürzer sein

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Grünen-Opposition im hessischen Landtag will mit einer Gesetzesinitiative die Erzieherausbildung attraktiver machen und damit der Personalnot in Kitas entgegenwirken. «In den Kindertagesstätten fehlt es massiv an Erzieherinnen und Erziehern», erklärten der Grünen-Fraktionsvorsitzende Mathias Wagner und der Sprecher für frühkindliche Bildung, Felix Martin, in Wiesbaden.