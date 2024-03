Alle Fraktionen wollen frühkindliche Bildung ausbauen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Angesichts vieler Tausend fehlender Kitaplätze in Hessen haben alle fünf Fraktionen im Landtag die Bedeutung des Ausbaus der frühkindlichen Bildung betont. Die größte Oppositionsfraktion, die AfD, forderte allerdings am Mittwoch in Wiesbaden überdies, dass der Staat die elterliche Betreuung genauso finanziell unterstütze wie Kindergärten und Tageseltern. Ihr Abgeordneter Gerhard Bärsch sagte, auch zu Hause kümmerten sich Eltern um die «körperliche und seelische Gesundheit ihrer Kinder». Zugleich entlasteten sie damit die Kitas.