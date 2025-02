FDP-Fraktion verlangt bessere Mitsprache für Kita-Eltern

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische FDP-Landtagsfraktion will die politische Mitsprache der Eltern von Kita-Kindern stärken. Per Gesetzentwurf fordern die Freien Demokraten unter anderem ein jährliches Budget von mindestens 120.000 Euro für den Kita-Landeselternbeirat. Zudem sollte das Verfahren bei der anstehenden Beiratswahl im Vergleich zur zurückliegenden Abstimmung besser werden. Der Sprecher für frühkindliche Bildung, René Rock, sagte im Landtag in Wiesbaden, das Ministerium sollte die Wahl mit einem transparenten Verfahren so organisieren, dass die Beteiligung höher ausfällt als im Jahr 2023. Seinerzeit hätten aufgrund einer komplizierten Registrierung und kurzer Fristen nur zwei Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.