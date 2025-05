Landtag debattiert über Wirtschaftswissen von Schülern

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wie funktioniert ein Unternehmen? Was ist Inflation? Die ökonomische Bildung an Hessens Schulen wird heute in der Plenarsitzung des hessischen Landtags zum Thema. Die FDP-Fraktion hat vorgeschlagen, dass im Land ein «School-Meets-Finance»-Modell etabliert wird. Dabei vermitteln Expertinnen und Experten aus Unternehmen, insbesondere aus der Finanzwirtschaft, an Schulen Praxiswissen über Steuern, Haushaltsführung und Finanzplanung. Die Landtagsdebatten beginnen um 9.00 Uhr, das Thema ökonomische Bildung steht für 14.50 Uhr auf der Tagesordnung.