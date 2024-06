Sportministerin zur EM 2024: Sport ist sozial und verbindet

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Sportministerin Diana Stolz hat die Bedeutung der aktuellen Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und im eigenen Bundesland weit über die sportlichen Aspekte hinaus betont. Hessen wolle beim drittgrößten Sportereignis der Erde ein weltoffener und herzlicher Gastgeber im Herzen Europas sein, sagte die Christdemokratin am Mittwoch im Wiesbadener Landtag. «Sport ist integrativ, Sport ist sozial, Sport verbindet», betonte Stolz. Sie verwies auf die Spiele der EM in Hessens größter Stadt Frankfurt am Main und das Quartier der ukrainischen Nationalmannschaft in Taunusstein bei Wiesbaden.