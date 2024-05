Ex-Dressurreiterin Linsenhoff zur Sportbeauftragten ernannt

Kassel (dpa/lhe) - Die Wiesbadener Landesregierung hat die ehemalige Dressurreiterin Ann Kathrin Linsenhoff als ihre erste Beauftragte für das «Sportland Hessen» berufen. «Wir freuen uns sehr, eine jahrzehntelange Spitzensportlerin, Weltmeisterin und Olympiasiegerin gewonnen zu haben, um gemeinsam unser Sportland Hessen weiter voranzubringen», sagte Ministerpräsident Boris Rhein laut Mitteilung am Freitag.

Nach einer auswärtigen Kabinettssitzung auf dem Hessentag in Fritzlar im Norden des Landes fügte der Christdemokrat dort hinzu: «Die Sportförderung - vom Spitzen- bis zum Breitensport - ist ein echter Schwerpunkt unserer christlich-sozialen Koalition. Sport leistet einen unschätzbaren Beitrag für Wettbewerbsgeist und einen positiven Leistungsgedanken, Gesundheit und Gemeinschaft, Identität und Integration.» Die neue Sportbeauftragte Linsenhoff werde diesen Beitrag weiter stärken.

Diese sagte der Mitteilung zufolge: «Es ehrt mich, dass ich ab heute meine Expertise von 32 Jahren Leistungssport einbringen kann.» Hessens Sportministerin Diana Stolz (CDU) betonte, die ehemalige Dressurreiterin werde sicherlich den «Geist des Sports in die Fläche Hessens tragen. Sport hat so viele Facetten, ob im Leistungs- oder Breitensport, er ist immer Ort der Begegnung: Er verbindet, hält gesund, spornt uns an».

Bei Sportförderung "nicht an der falschen Stelle sparen"

Bei Sportförderung "nicht an der falschen Stelle sparen"

Der 61. Hessentag läuft als großes Landesfest noch bis diesen Sonntag (2. Juni) in Fritzlar südwestlich von Kassel. Insgesamt rund 1200 Events stehen auf dem Programm. Am Abschlusstag ist ein rund zwei Kilometer langer Festumzug mit circa 120 Zugnummern in Anwesenheit von Ministerpräsident Rhein geplant.