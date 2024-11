Dressurreiterin Werth als «Legende des Sports» ausgezeichnet

Frankfurt/Main (dpa) - Die achtmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth ist beim 42. Deutschen Sportpresseball in Frankfurt am Main als «Legende des Sports» geehrt worden. «Das ist eine große Ehre und insbesondere, wenn ich sehe, in welchem großartigen Kreis ich mich da bewege», sagte die 55-Jährige.