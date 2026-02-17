Farbanschläge auf Häuser von AfD-Politikern
Nach Farbanschlägen auf Wohnhäuser von AfD-Politikern in Darmstadt hat der Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen. Die Partei setzt 20.000 Euro Belohnung für Hinweise auf die Täter aus.
Darmstadt (dpa/lhe) - In der Nacht sind nach Angaben der hessischen AfD in Darmstadt zwei Farbanschläge auf die Wohnhäuser führender Kommunalpolitiker der Partei verübt worden. Die Polizei bestätigte, dass zwei entsprechende Anzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen wurden. An der Fassade des einen Hauses und auf dem Gehweg des anderen Gebäudes seien rote Schriftzüge festgestellt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Staatsschutz ermittle nun, ob es einen politischen Hintergrund gebe.
Die hessische AfD hat jeweils 10.000 Euro Belohnung für Hinweise ausgeschrieben, die zur Ergreifung der Täter führen. In einem Fall habe es zusätzlich einen Einbruchsversuch gegeben, teilte ein Parteisprecher mit.
Die Schäden wurden jeweils auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die beiden AfD-Landessprecher Robert Lambrou und Andreas Lichert sprachen in einer Mitteilung von erschreckenden Anschlägen, die einen beträchtlichen Schaden angerichtet hätten.