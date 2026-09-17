Fass ausgepumpt – ungewöhnlicher Diebstahl auf Weingut
Mehrere Tausend Liter Maische verschwinden aus einem Fass. Die Ermittlungen stehen am Anfang, der Schaden ist erheblich.
Durbach (dpa/lsw) - Mehrere Tausend Liter Maische sind aus einem Weingut im Schwarzwald gestohlen worden. Unbekannte sollen große Mengen des wichtigen Gemischs aus einem Rotweinfass abgepumpt haben, wie die Polizei mitteilte. Maische ist das Ausgangsprodukt in der Weinherstellung. Sie besteht aus einer Mischung von Saft, Fruchtfleisch, Schalen, Kernen und manchmal auch Stielen der Trauben. Ein Mitarbeiter des Weinguts in Durbach (Ortenaukreis) bemerkte, dass die Maische fehlte.
Für den Diebstahl von Tausenden Litern Maische sind entsprechende Fahrzeuge und Behältnisse erforderlich. Wer für einen solchen Diebstahl verantwortlich sein könnte, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Die Ermittlungen stehen demnach noch am Anfang. Der Schaden liege im fünfstelligen Bereich.