Fast immer grünes Licht für Solaranlagen auf Baudenkmälern

Wiesbaden (dpa/lhe) - Fast alle beantragten Solaranlagen auf hessischen Kulturdenkmälern bekommen grünes Licht. Vom Januar 2023 bis April 2024 wurden rund 99 Prozent der Anträge - 1.042 von 1.057 - genehmigt, wie das Kulturministerium in Wiesbaden der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Dies sei Folge einer Richtlinie des Ministeriums für die Denkmalbehörden, wonach Solaranlagen auf oder an denkmalgeschützten Gebäuden in der Regel zuzulassen seien. Eine Ende 2022 herausgegebene Broschüre erkläre die Richtlinie verständlich.