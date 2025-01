Solaranlage auf denkmalgeschützten Gebäuden selten abgelehnt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Solaranlagen auf Kulturdenkmälern werden in Hessen in aller Regel genehmigt. Es gebe nur wenige Ausnahmen, erklärte das Kulturministerium in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion. Im Zeitraum 1. Januar 2023 bis 30. April 2024 seien von 1057 Anträgen landesweit nur 15 abgelehnt worden. In der Zahl seien zudem solche Solaranlagen nicht enthalten, die im Zuge größerer Sanierungen installiert wurden.