Bau

Fast jeder dritte Bauantrag in Hessen läuft digital

Bauantrag bequem vom Sofa aus: Auch Bauverfahren sollen digitaler und schneller werden. Wie ist Hessen hier vorangekommen?

Der Weg zu neuen vier Wänden ist meist lang. Hessen will den behördlichen Prozess hierfür verkürzen. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/dpa-tmn
Der Weg zu neuen vier Wänden ist meist lang. Hessen will den behördlichen Prozess hierfür verkürzen. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nahezu jeder dritte Bauantrag in Hessen ist inzwischen digital. Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) spricht von einem «Meilenstein in der Verwaltungsdigitalisierung. Hessen macht damit bundesweit vor, dass Digitalisierung mehr als Folklore sein muss.»

Der Vizeregierungschef ergänzt: «Mit dem digitalen Bauantrag gibt es eine echte Schnittstelle zwischen Planungsbüros und Behörden und die Möglichkeit, in unterschiedlichen Ämtern parallel an den gleichen Unterlagen zu arbeiten.» Dies sorge dafür, «dass Bauvorhaben viel schneller und effizienter umgesetzt werden können».

2025 fast 5.000 digitale Bauanträge

Seit dem 1. Januar 2025 konnte laut Mansoori die «Betriebsphase» mit digitalen Bauanträgen in 19 von 36 Unteren Bauaufsichtsbehörden in Hessen starten. Die Zahl der online eingereichten Bauanträge sei im vergangenen Jahresverlauf landesweit mehr und mehr gestiegen - auf schließlich fast 5.000 im Gesamtjahr 2025. 

2026 strebt Hessen dem Minister zufolge an, dass alle Unteren Bauaufsichtsbehörden an dieses neue System angeschlossen werden. Damit sollen im laufenden Jahr «10.000 Anträge rein digital übermittelt werden». Gleichzeitig werde dieses System technisch weiterentwickelt.

