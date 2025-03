Startschuss für digitalen Bauantrag in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt können Baumgenehmigungsverfahren künftig komplett online abgewickelt werden. An diesem Donnerstag (10.00 Uhr) wollen Bauaufsicht, Planungsdezernat und Hessens Bauminister Kaweh Mansoori (SPD) Einblicke in das neue Verfahren geben, das zum 1. April eingeführt werden soll.