Zum Digital-Gipfel: Frankfurt präsentiert innovative Orte

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Digitale Innovationen wie Künstliche Intelligenz stehen im Mittelpunkt einer zweitägigen Veranstaltung der Bundesregierung in Frankfurt. Zum Digital-Gipfel am 21. und 22. Oktober werden unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sowie Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) in der Mainmetropole erwartet. Aber auch im öffentlichen Raum will sich Frankfurt als Smart City präsentieren. So können Bürgerinnen und Bürger an den beiden Tagen insgesamt 17 digitale Orte besuchen.