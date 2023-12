Digitale Anträge auf Wohngeld in Hessen möglich

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessische Bürger mit geringem Einkommen können Wohngeld nun auch digital beantragen. Das teilte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Mittwoch mit. Hessen sei damit Vorreiter in der Digitalisierung. «Das ist nicht nur ein Service für die Bürgerinnen und Bürger, sondern modernisiert auch die Bearbeitung in den Wohngeldbehörden», so Al-Wazir.