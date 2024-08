Offenbach (dpa) - Hessens früherer Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir will in den Bundestag. Am Samstag kündigte der Offenbacher Grünen-Politiker auf Instagram an, «für den nächsten Deutschen Bundestag als Kandidat im Bundestagswahlkreis Offenbach und auf Platz 4 der Landesliste der hessischen Grünen zu kandidieren».