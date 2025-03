Tarek Al-Wazir nach Berlin verabschiedet

Wiesbaden (dpa/lhe) - Knapp 30 Jahre nach seinem ersten Einzug in den hessischen Landtag ist der ehemalige hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir mit einer Feierstunde im Parlament in Wiesbaden verabschiedet worden. Der Grünen-Politiker und frühere stellvertretende hessische Ministerpräsident wird Abgeordneter im neu gewählten Bundestag in Berlin. Seine letzte Rede als hessischer Landtagsabgeordneter hielt der 54-Jährige zum Thema «Deutschlandticket».