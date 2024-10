Digital-Gipfel wird in Frankfurt fortgesetzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Digital-Gipfel der Bundesregierung wird am Dienstag in Frankfurt fortgesetzt. Gleich am Morgen (9.00 Uhr) geht es in dem ersten Panel um den Digitalstandort Rhein-Main. Unter dem Motto «Datenkraftwerk Rhein-Main – KI meets Innovation» diskutieren Hessens Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU) und Frankfurts Digitaldezernentin Eileen O’Sullivan (Volt) mit Expertinnen und Experten.