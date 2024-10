Land will Rhein-Main-Region zu «KI-Ökosystem» machen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die hessische Landesregierung will die Rhein-Main-Region zu einem starken Standort für Start-Ups und Künstliche Intelligenz weiterentwickeln. «Die hohe Dichte an Rechenzentren hat Frankfurt eine Schlüsselrolle in der globalen Datenverarbeitung gegeben. Aber diese Rhein-Main-Region ist nicht nur das Datenkraftwerk», sagte die hessische Digitalministerin Ministerin Kristina Sinemus (CDU) auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung in Frankfurt. Man wolle die Region auch in das «KI-Ökosystem der Zukunft» entwickeln. Das bedeute, man wolle den Standort so ausbauen, «dass auch neue und innovative Unternehmen hier ihren Platz finden – Gründer, Start-up-Unternehmen.»