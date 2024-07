Spatenstich für Rechenzentrum «FRA7»

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt entsteht ein weiteres Rechenzentrum. Das US-Unternehmen Cyrus One baut im Stadtteil Griesheim das Zentrum mit dem Namen «FRA7». Zum Spatenstich am Donnerstag (10.30 Uhr) wird auch Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) auf der Baustelle erwartet. Bei dem Projekt handle es sich um eine bedeutende Investition für die Stadt und die Region, hieß es in der Staatskanzlei.