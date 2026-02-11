Führerscheinprüfung

Fast jeder Zweite fällt durch – Führerschein bleibt Hürde

Der Weg zum Führerschein ist für viele Fahrschülerinnen und Fahrschüler in Baden-Württemberg weiter steinig: Auch 2025 scheitert ein großer Teil an Theorie oder Praxis.

Viele Fahrschülerinnen und Fahrschüler rasselten durch die Führerscheinprüfung. (Archivbild) Foto: Elisa Schu/dpa
Viele Fahrschülerinnen und Fahrschüler rasselten durch die Führerscheinprüfung. (Archivbild)

Stuttgart/Berlin (dpa/lsw) - Der Traum vom eigenen Führerschein platzt für viele Fahrschülerinnen und Fahrschüler in Baden-Württemberg zunächst an Theorie oder Praxis. Auch 2025 fällt ein großer Teil durch: 46 Prozent scheiterten an der Theorieprüfung, 37 Prozent an der praktischen Prüfung. Die Zahlen sind damit ähnlich wie im Jahr davor. Das zeigt ein aktueller Datenreport des TÜV-Verbands. Die Zahlen kommen mitten in einer Debatte darüber, wie der Führerschein günstiger werden kann - dazu plant Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) eine Reform. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Geplant sind etwa Vereinfachungen und digitale Lösungen für die theoretischen und praktischen Teile. Seit seiner Reform-Ankündigung ist in vielen Fahrschulen die Zahl der Anmeldungen eingebrochen. Der Grund: Viele potenziell neue Fahrschüler warten ab, bis der Führerschein günstiger wird.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wie auf dem Weg zum Führerschein betrogen wird
Verkehr

Wie auf dem Weg zum Führerschein betrogen wird

Auch in Hessen gibt es immer wieder zu Tricksereien in der theoretischen Führerscheinprüfung. Die Techniken werden ausgefeilter. Was hat das für Folgen?

26.03.2025

Betrug bei theoretischer Führerscheinprüfung - Tüv warnt
Verkehr

Betrug bei theoretischer Führerscheinprüfung - Tüv warnt

Immer wieder kommt es auch in Hessen zu Betrügereien in der theoretischen Führerscheinprüfung. Das kann sich auf die Sicherheit im Straßenverkehr auswirken, warnen Experten.

26.03.2025

Fast jeder Zweite fällt durch Führerschein-Prüfung
Mobilität

Fast jeder Zweite fällt durch Führerschein-Prüfung

Der Führerschein wird immer teurer - und doch versuchen so viele Menschen wie nie, die Fahrerlaubnis zu erlangen. Häufig kommt es dabei zu Enttäuschungen.

04.03.2025

Führerschein: Warum in Weinheim und der Region immer mehr Fahrschüler scheitern
Theorie große Hürde

Führerschein: Warum in Weinheim und der Region immer mehr Fahrschüler scheitern

Viele Jugendliche schaffen den Führerschein nicht im ersten Anlauf. Fast die Hälfte fällt bei den Prüfungen durch. Fahrlehrer Markus Gauch hat Fahrschulen in Weinheim und Mörlenbach – er spricht über die Gründe.

26.02.2025

Durchfallquoten für Führerschein auf neuem Höchststand
TÜV-Bericht

Durchfallquoten für Führerschein auf neuem Höchststand

Für viele junge Erwachsene ist der Führerschein ein wichtiger Schritt in die Unabhängigkeit. Auf dem Weg dorthin scheitern viele an den Prüfungen und brauchen mehrere Versuche. Ein Trend, der sich fortsetzt.

12.03.2024