Fast sechs Jahre Haft für Ehefrau von Drogenboss

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Ehefrau des mutmaßlichen Chefs einer Drogenhändlerbande ist vom Frankfurter Landgericht wegen Beihilfe zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Die 55-Jährige muss für fünf Jahre und zehn Monate ins Gefängnis, wie der Vorsitzende Richter der Strafkammer sagte. Zudem werden mehr als drei Millionen Euro bei ihr eingezogen. Neben der Beihilfe zum Drogenhandel wurde sie auch wegen Geldwäsche verurteilt. Der Haftbefehl gegen die Frankfurterin, die seit Dezember 2025 in Untersuchungshaft sitzt, blieb wegen Fluchtgefahr aufrechterhalten.

Die Drogenhändler-Bande, die sich selbst «Die Firma» nannte, hatte Kokain im Millionenwert umgesetzt. Sie arbeitete laut Urteil streng hierarchisch, hochprofessionell und mit gut organisierter Logistik. Es gab mehrere Bunkerwohnungen unter anderem in Frankfurt, in denen Geld und Kokain gelagert wurden. Zudem verfügte sie über Schmugglerfahrzeuge mit speziellen Verstecken für die Drogen. Einige Mitglieder hatten die Aufgabe, die geplanten Strecken auf mögliche Polizeiwagen zu kontrollieren.

Hilfstätigkeit

Die Angeklagte selbst sei kein Bandenmitglied gewesen, führte der Richter aus. Sie habe vielmehr eine «untergeordnete Hilfstätigkeit» ausgeübt. Diese bestand darin, dass sie mit Bargeld gefüllte Tüten annahm und weitergab - es handelte sich dabei um Geld für die Drogenkäufe sowie die Erlöse.

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Die Frau hatte in dem Prozess kein Geständnis abgelegt, laut Richter waren die Beweise gegen sie jedoch «erdrückend». Das Urteil gegen sie ist noch nicht rechtskräftig. Ihr Ehemann als mutmaßlicher Kopf der Bande befindet sich weiterhin auf der Flucht.

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