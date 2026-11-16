Internationale Drogenbande

Fast sechs Jahre Haft für Ehefrau von Drogenboss

Bargeld in Tüten: Die Ehefrau eines mutmaßlichen Bandenchefs soll Geld aus dem Drogenhandel angenommen und weitergegeben haben. Wie das Gericht ihre Rolle bewertet.

Im Frankfurter Landgericht wurden bereits mehrere Mitglieder der Bande verurteilt. (Symbolbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Im Frankfurter Landgericht wurden bereits mehrere Mitglieder der Bande verurteilt. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Ehefrau des mutmaßlichen Chefs einer Drogenhändlerbande ist vom Frankfurter Landgericht wegen Beihilfe zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Die 55-Jährige muss für fünf Jahre und zehn Monate ins Gefängnis, wie der Vorsitzende Richter der Strafkammer sagte. Zudem werden mehr als drei Millionen Euro bei ihr eingezogen. Neben der Beihilfe zum Drogenhandel wurde sie auch wegen Geldwäsche verurteilt. Der Haftbefehl gegen die Frankfurterin, die seit Dezember 2025 in Untersuchungshaft sitzt, blieb wegen Fluchtgefahr aufrechterhalten. 

Die Drogenhändler-Bande, die sich selbst «Die Firma» nannte, hatte Kokain im Millionenwert umgesetzt. Sie arbeitete laut Urteil streng hierarchisch, hochprofessionell und mit gut organisierter Logistik. Es gab mehrere Bunkerwohnungen unter anderem in Frankfurt, in denen Geld und Kokain gelagert wurden. Zudem verfügte sie über Schmugglerfahrzeuge mit speziellen Verstecken für die Drogen. Einige Mitglieder hatten die Aufgabe, die geplanten Strecken auf mögliche Polizeiwagen zu kontrollieren. 

Hilfstätigkeit

Die Angeklagte selbst sei kein Bandenmitglied gewesen, führte der Richter aus. Sie habe vielmehr eine «untergeordnete Hilfstätigkeit» ausgeübt. Diese bestand darin, dass sie mit Bargeld gefüllte Tüten annahm und weitergab - es handelte sich dabei um Geld für die Drogenkäufe sowie die Erlöse. 

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Die Frau hatte in dem Prozess kein Geständnis abgelegt, laut Richter waren die Beweise gegen sie jedoch «erdrückend». Das Urteil gegen sie ist noch nicht rechtskräftig. Ihr Ehemann als mutmaßlicher Kopf der Bande befindet sich weiterhin auf der Flucht. 

Weitere Urteile

«Die Firma» war laut früheren Angaben der Staatsanwaltschaft spätestens 2019 gegründet worden, in der Folgezeit schlossen sich ihr demnach immer mehr Mitglieder an. Mehrere von ihnen sind vom Landgericht Frankfurt bereits ebenfalls zu langen Haftstrafen verurteilt worden.

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